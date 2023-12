Giorgetti | «Avrei approvato il Mes ma non era aria»

Leggi su panorama

(Di venerdì 22 dicembre 2023) «Sul Mes che ci fossero problemi era noto a tutti. Abbiamo fatto un passo in avanti sul Patto di Stabilità, ma le sfide in Europa sono ben altre. Non è che l'Europa ha sempre ragione». Così il ministro dell'Economia Giancarloha risposto ai giornalisti a margine dell'Aula del Senato. Ai cronisti che gli chiedevano se sul Mes ci fosse stato uno strappo con l'Europa, ha risposto di "no". «Tutto si può migliorare, anche il Mes - ha aggiunto- Questi trattati sono stati fatti in certi periodi storici, probabilmente anche la storia chiede altri tipi di risposte. Anche il Patto di stabilità, perché si è cambiato? Perché quando fu fatto col vecchio Patto c'era una situazione totalmente diversa e oggi ci sono altri tipi di necessità". "Il ministro dell'economia e delle finanze aveva interesse che il Mes fosseper ...