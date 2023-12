Gioia Tauro Approvato l’adeguamento tecnico funzionale del Porto

Leggi su laprimapagina

(Di venerdì 22 dicembre 2023) Il Consiglio Superiore dei Lavori Pubblici haal Piano regolatore deldi. Obiettivo della richiesta, strutturata dall’Autorità di Sistema portuale dei Mari Tirreno meridionale e Ionio, guidata dal presidente Andrea Agostinelli, è quello di avviare i lavori di approfondimento e consolidamento del canale portuale lungo la banchina di levante, nei tratti A – B – C. Si tratta di modifiche non sostanziali che, per la loro natura, non comportano “variante” al Piano regolatore portuale, ma che incidono suldell’assetto plano-altimetrico e batimetrico delle opere previste nel piano regolatore portuale per perseguire specifici obiettivi, mantenendo comunque le stesse scelte strategiche. A ...