“Giocherà di nuovo con Messi!” | Miami | un altro campione approda in MLS

(Di venerdì 22 dicembre 2023) Leo Messi apuò contare su diversi ex blaugrana come Busquets e Jordi Alba ma ora la colonia di ex compagni si allarga. Nell’ultimo periodo abbiamo visto tantissimi calciatori che, sebbene in passato siano stati dei campioni, arrivati ad una certa età prendono la decisione non semplice di far proseguire la propria carriera in campionati non di prima fascia. Al momento sono due le principali leghe che attirano calciatori importanti verso il tramonto della loro carriera e si tratta della Saudi Pro League in Arabia e della MLS negli Stati Uniti d’America. Si tratta di due campionati che hanno acquisito molto fascino soprattutto dopo i trasferimenti di Cristiano Ronaldo in Arabia Saudita e di Lionel Messi negli USA. Da quel momento molti tifosi hanno iniziato a seguire con più passione ed interesse queste competizioni e anche altri calciatori si sono trasferiti a ...