Gigi Buffon | non gli basta Ilaria D’amico | dalla Francia è ritornato con LEI

(Di venerdì 22 dicembre 2023)torna a far parlare di sè con vicende extra campo, la nuova fiamma del dirigente della Nazionale è davvero esplosiva Gianluigi, per tutti, è stato oggettivamente uno dei più grandi portieri della Storia del calcio mondiale. Sicuramente tra i primi in assoluto del Calcio italiano. Per alcuni il migliore di sempre Questo articolo è stato pubblicato prima Sportnews.eu.

La mia esperienza a servizio di Spalletti E' già in buone mani vista la presenza di'.Se Spalletti avesse bisogno della sua esperienza 'C'è. La Nazionale è in buone mani'.Gigi Buffon torna a far parlare di sè con vicende extra campo, la nuova fiamma del dirigente della Nazionale è davvero esplosiva Gianluigi Buffon, per tutti Gigi, è stato oggettivamente uno dei più ..."L'ultimo giorno di scuola. A Coverciano per le prove finali del percorso formativo per Direttori Sportivi. Dopo l'esame scritto, nel pomeriggio ...