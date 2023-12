GF | Varrese infrange patto con Signorini? Monia sbotta come Heidi

Leggi su tvpertutti

(Di venerdì 22 dicembre 2023) La permanenza di Massimilianoal Grande Fratello sembra essere appesa ad un filo. Durante la scorsa puntata del reality show, infatti, Alfonsoha fatto un discorso molto importante al concorrente, durante il quale gli ha detto che, se non avesse cambiato atteggiamento all'interno della casa, sarebbe stato immediatamente squalificato. In realtà, sul web in molti chiedevano che questo provvedimento venisse preso già da tempo, tuttavia, il conduttore ha spiegato che quest'anno, invece di adoperare misure rigide sui concorrenti, si fa il possibile per lanciare messaggi positivi e trasmettere qualcosa di costruttivo a tutti. Purtroppo, però, pare che Massimiliano non ha recepito il messaggio. In queste ore, infatti, stanno facendo il giro del web delle clip nelle quali si senteLa Ferrera sfogarsi sul coinquilino, ...