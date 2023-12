Gesù diventa Cucù alla recita di Natale | il motivo fa infuriare i genitori

Leggi su cultweb

(Di venerdì 22 dicembre 2023) La scuola elementare De Amicis di Agna, in provincia di Padova, è finita al centro delle polemiche a causa della tradizionalediin cui il nome diè stato cambiato con. Ildi questa scelta discutibile e bizzarra ha fattoalcuni. Una scelta abbracciata da alcune maestre della scuola per evitare di mettere in imbarazzo alunni di credo diverso da quello cattolico e favorire l’integrazione culturale. Quest’iniziativa, però, non è stata apprezzata da alcuni, i quali si sono rifiutati di far partecipare i propri figlirappresentazione. A far alzare le voci indignate di alcuni, nello specifico, sono stati dei cambiamenti tattici all’interno del testo di una canzone, in modo tale ...