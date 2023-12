Germania in rosso

Leggi su panorama

(Di venerdì 22 dicembre 2023) I conti che non tornano nel bilancio federale e che per l’approvazione hanno richiesto impietosi tagli di spesa. La «locomotiva d’Europa» è in crisi. E il problema più grave è il suo modello industriale che non funziona più. Nonostante questo, nel Continente e non solo, continua a voler imporre il proprio interesse. Forse aveva ragione Winston Churchill: «Nessun popolo è più preciso dei tedeschi nella pianificazione, ma ugualmente nessun popolo può risultare maggiormente sconvolto quando i suoi piani falliscono». Subiscono una coazione a ripetere, quella dell’austerità che vogliono imporre a tutta l’Europa, per non fare i conti con il falli-mento del loro modello di sviluppo. I numeri stanno lì a dirlo. L’inflazione resta la più alta in Europa: 3,2 per cento con i beni di largo consumo ancora in aumento di cinque punti. Per i tedeschi l’inflazione è un incubo: i drammatici ricordi ...