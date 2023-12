Genova | polemica per la mostra su Artemisia Gentileschi | «Si fa la cronaca del suo stupro»

La replica La mostra, che era stata inaugurata dal sottosegretario Vittorio Sgarbi e promossa e organizzata da Arthemisia con Palazzo Ducale Fondazione per la Cultura, Comune die Regione .... È esplosa puntale lasulle nuove corsie ciclabili tracciate dal Comune in via Cavallotti e via Caprera , percorsi realizzati con fondi del Pnrr che rappresentano il raccordo tra la ..."L'ex Ilva è sul baratro, la situazione in stallo, non è però il momento delle polemiche. Se il governo intende finalmente riprendere in mano la situazione, il Pd è disposto a collaborare per evitare ..."L'ex Ilva è sul baratro, la situazione in stallo, non è però il momento delle polemiche. Se il governo intende finalmente riprendere in mano la situazione, il Pd è disposto a collaborare per evitare ...