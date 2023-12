GdF Salerno | maxi sequestro di profumi contraffatti

(Di venerdì 22 dicembre 2023) Nell’ambito di un’operazione svolta congiuntamente dalla Guardia di Finanza e dall’Ufficio delle Dogane di, nei giorni scorsi, sono stati sequestrati oltre 110.000, sospettati di violare i diritti di proprietà intellettuali di noti marchi di moda in quanto aventi forma, segni e design analoghi agli originali. L’attività scaturisce dall’attenta analisi dei rischi effettuata, dalle Fiamme Gialle del Gruppoe dalla locale Agenzia delle Dogane e Monopoli, sulla documentazione commerciale delle merci in import da Paesi extracomunitari e destinate al porto commerciale salernitano. Tale fase preliminare ha permesso di individuare, nel corso di alcune settimane, tre diversi containers, provenienti dall’India e destinati ad una società di distribuzione del napoletano, contenentie prodotti di ...

... Cancro distratto 21 Dicembre Sport Superlega, la formula: ecco tutti i dettagli dopo la sentenza 21 Dicembre Zerottonove, sequestrati oltre 500 articoli pirotecnici: denunciati i ...... Cancro distratto 21 Dicembre Sport Superlega, la formula: ecco tutti i dettagli dopo la sentenza 21 Dicembre Zerottonove, sequestrati oltre 500 articoli pirotecnici: denunciati i ...Il gip di Treviso ha convalidato il fermo per Bujar Fandaj, il 41enne accusato del femminicidio di Vanessa Ballan, 27 anni, uccisa con 7 coltellate a Riese ...Vediamo nei dettagli l’organizzazione della Superlega. Nella Star e nella Golden League le 16 squadre saranno divise in due gruppi da 8, che si sfideranno in incontri di andata e ritorno. Questo ...