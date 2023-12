Gaza | slitta il voto dell’Onu sulla risoluzione Telefonata tra Putin e Abu Mazen | “Mosca è con voi”

Leggi su secoloditalia

(Di venerdì 22 dicembre 2023) Stallo delle diplomazie sul conflitto mediorientale mentre cresce il bilancio delle vittime ache superano quota ventimila. Al Consiglio di sicurezzaè stato ancora rinviato il. Nell’ultima bozza sarebbe sparita la “fine immediata” dei combattimenti. E sarebbe invece rimasta la richiesta di “misure urgenti per consentire immediatamente un accesso umanitario sicuro e senza ostacoli”., rinviatoOnuGli Usa, stando alle parole dell’ambasciatrice al Palazzo di Vetro, Linda Thomas-Greenfield, Washington era pronto “a sostenere la bozza così come era scritta”. Funzionari israeliani stanno discutendo altre proposte per convincere Hamas a un negoziato che ...