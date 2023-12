Gaza | Onu approva risoluzione per gli aiuti | Usa e Russia astenuti

È stata una votazione sofferta, con un documento finale pesantemente rivisto rispetto alla bozza iniziale e che non contiene alcun appello a un ... (ilfattoquotidiano)

22 dic 18:14 Consiglio Sicurezza Onu approva risoluzione per più aiuti a Gaza Il Consiglio di Sicurezza del l'Onu approva la risoluzione a favore ... (247.libero)

Tredici Stati hanno votato "sì", Stati Uniti e Russia si sono astenuti. Ambasciatrice Usa: "Delusione per mancata condanna degli attacchi di Hamas" (ilgiornale)

22 dic 18:35 Usa al L'Onu : delusione per mancata condanna attacco Hamas 'Sappiamo che molto altro deve essere fatto per affrontare questa crisi ... ()

Pubblicato il 22 Dicembre, 2023 (Adnkronos) – Il Consiglio di Sicurezza delle Nazioni Unite ha approva to una risoluzione che chiede maggiori aiuti ... ()

L'astensione degli Usa nel voto di oggi ha evitato un secondo veto su una risoluzione su, veto Usa a emendamento Russia su tregua aPrima del voto sulla risoluzione, la Russia aveva ...Dopo diversi rinvii , il Consiglio di sicurezza ha approvato la risoluzioneper. La risoluzione chiede maggiori aiuti ma non chiede una tregua immediata. Il testo non include neanche l'originaria frase "urgente sospensione delle ostilità". La risoluzione è stata ...Il Consiglio di sicurezza delle Nazioni Unite ha approvato una risoluzione che chiede di accelerare le consegne di aiuti umanitari ai civili nella ...Al Palazzo di vetro di New York il testo è passato con 13 "sì" e due astensioni, da parte degli Stati Uniti e della Russia ...