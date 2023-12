Gaza oggi | finalmente dei “veri” negoziati

(Di venerdì 22 dicembre 2023) Il labile equilibrio tra diplomazia e guerra a: si speraa giungere a deidiplomatici. Nei quartieri della diplomazia si discute su trattative di tregua e speranze di liberazione degli ostaggi israeliani. Tuttavia, a, la guerra brutale persiste con continui bombardamenti nei quartieri affollati di profughi fuggiti verso il sud della Striscia. Ieri, il Consiglio di Sicurezza delle Nazioni Unite ha nuovamente rinviato la risoluzione proposta dagli Emirati Arabi per una pausa nei combattimenti. L’obiettivo è facilitare gli aiuti umanitari a circa 2 milioni e 300mila palestinesi e cercare una soluzione politica sulla base dei “due Stati”. Gli Stati Uniti minacciano il veto se le ragioni di Israele non vengono rispettate. Il segretario di ...

