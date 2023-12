Gaza | la proposta di Israele | “2 settimane di tregua in cambio di ostaggi” | dura replica di Hamas | “Nessun accordo senza cessate il fuoco duraturo”

(Di venerdì 22 dicembre 2023) Alcuni funzionari israeliani stanno discutendo altre proposte per convincerea un negoziato che porti ad un nuovo sdi, nonostante la fazione islamica abbia chiesto come condizione ineludibile per questo la fine della “aggressione” a. Una delle possibilità studiate è quella

...in aggiornamento Il Consiglio di sicurezza delle Nazioni Unite ha approvato ha approvato la risoluzionedagli Emirati Arabi Uniti per un aumento degli aiuti umanitari nella Striscia diLa risoluzione è stata approvata con 13 voti a favore, zero contrari e due astensioni: Stati Uniti e Russia. Hamas rifiuta ladi Israele per una settimana di tregua in cambio di 40 ostaggi: nessun dialogo se non dopo la fine dell''aggressione. Le Nazioni Unite lanciano un nuovo allarme: 'Almeno 570mila persone ...Israele, intanto, propone ad Hamas due settimane di tregua per far liberare altri ostaggi. Il bilancio dei morti a Gaza ha raggiunto 20.057 vittime e 53.320 feriti. Imprevisto per Sophie Codegoni: i ...Il Consiglio di sicurezza delle Nazioni Unite ha approvato una risoluzione che chiede di accelerare le consegne di aiuti umanitari ai civili nella ...