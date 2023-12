Gaza | la proposta di Israele | “2 settimane di tregua in cambio di ostaggi” | dura replica di Hamas | “Nessun accordo senza cessate il fuoco duraturo”

(Di venerdì 22 dicembre 2023) Alcuni funzionari israeliani stanno discutendo altre proposte per convincerea un negoziato che porti ad un nuovo sdi, nonostante la fazione islamica abbia chiesto come condizione ineludibile per questo la fine della “aggressione” a. Una delle possibilità studiate è quella

L'ipotesi: una pausa di una settimana nei combattimenti in cambio del rilascio di 40 ostaggi . Haniyeh atteso al Cairo per colloqui su un nuovo ... (sbircialanotizia)

20 dic 22:03 Hamas rifiuta la proposta di Israele sulla tregua Hamas ha rifiuta to la proposta di Israele sulla una tregua e non accetterà un accordo ... (247.libero)

Hamas rifiuta la proposta di Israele per una settimana di tregua in cambio di 40 ostaggi, affermando che i negoziati partiranno solo dopo l'inizio di ... (liberoquotidiano)

... anche questo non banale che Israele immagina un'Autorità palestinese riformata che gestisca... Per Israele ladi Hamas è irricevibile: l'organizzazione politica/terroristica propone di ...... ma c'è un altro paradosso: Musk non potrà tornare in Italia a causa della legge,dal ... indifferenza verso quanto succede a, carovita, caro - benzina, riforme istituzionali formulate a ...Mentre all’Onu si vota per aumentare gli aiuti nella Striscia, senza condanna di Hamas e richieste di cessate il fuoco esplicite, si lavora ...Una risoluzione monca. Dopo giorni di rinvii, il Consiglio di sicurezza dell'Onu è riuscito - con l'astensione degli Stati Uniti e della Russia - a far passare un testo sulla guerra ...