Gaza | la diretta – Consiglio di Sicurezza Onu approva una risoluzione per maggiori aiuti a Gaza Israele apre a una tregua | Hamas | “Serve cessate il fuoco duraturo”

(Di venerdì 22 dicembre 2023) Mentre rimane in stallo la situazione aldidell’Onu, media locali parlano di colloqui per una nuova pausa umanitaria. Oxfam: “Il 90% della popolazione rischia di morire di fame” Mezzaluna Rossa: “Nostro personale picchiato e torturato” L'articolo proviene da Il Fatto Quotidiano.

Mentre rimane in stallo la situazione al Consiglio di sicurezza dell’Onu, Media locali parlano di colloqui per una nuova pausa umanitaria. Intanto ... (ilfattoquotidiano)

Mentre rimane in stallo la situazione al Consiglio di sicurezza dell’Onu, Media locali parlano di colloqui per una nuova pausa umanitaria. Tel Aviv ... (ilfattoquotidiano)

Dalla bozza sarebbe sparita la 'tregua immediata' ma sarebbe rimasta la richiesta di far passare gli aiuti umanitari. Usa: 'Eravamo pronti al voto'. Hamas rifiuta la proposta di Israele per una ...... è cruciale continuare a denunciare le violazioni dei diritti umani ae in tutta l'area. ... Rivedi laNuovo ordine di sgombero nella Striscia di Gaza. Le forze israeliane (Idf) – che, come scrive il Times of Israel, ampliano le operazioni di terra nell’enclave palestinese – chiedono a chi vive nel ...Esplosione durante la diretta del reporter di Al Jazeera. Hani Mahmoud stava documentando la situazione fuori dall'ospedale kuwaitiano a Rafah, nel sud della ...