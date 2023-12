Gaza | Israele propone ad Hamas due settimane di tregua per far liberare altri ostaggi

I giornalisti occidentali non sono ammessi danella Striscia di, gli altri vengono uccisi feriti e, se raccontano, sono filo Hamas. Intanto il Washington Post visionando a distanza ...Secondo, il lanciamissili apparterrebbe ad Hamas . Negli ultimi giorni questa zona diè stata teatro di aspri combattimenti tra palestinesi e militari israeliani, i quali si sono serviti ...Sembra chiudersi con un lieto fine la querelle tra la giornalista Annalisa Chirico e il professore di sociologia del terrorismo Alessandro Orsini, dopo il violento scontro avuto nel corso della ...Un’indagine del New York Times rivela, video alla mano, che durante le prime sei settimane di guerra a Gaza, Israele ha usato bombe grandi e molto distruttive in aree considerate «sicure» per i civili ...