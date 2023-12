Gasperini pre Bologna-Atalanta | «Domani gara molto importante Su Scamacca…»

Leggi su calcionews24

(Di venerdì 22 dicembre 2023) Le parole dell’allenatore dell’Gian Pieroprima dellada disputare in trasferta contro ilEcco le parole dell’allenatore dell’Gian Pieroa Sky Sport in vista dellacontro il. SCAMACCA – «Escludendo Toloi e Palomino, tutta la rosa è al completo. Abbiamo fatto bene tra campionato ed Europa League, ma vogliamo fare bene ancheche ci aspetta una».– «Non è un avversario imprevisto per l’Europa, stanno facendobene già dalla seconda parte della passata stagione e meritano la classifica che hanno. Saranno una concorrente per la qualificazione ...