Gasparri di colpo si preoccupa dei nostri figli transgender | che famiglie fortunate siamo!

Leggi su ilfattoquotidiano

(Di venerdì 22 dicembre 2023) Si chiama effetto di verità illusoria: la tendenza a credere che le informazioni false siano corrette dopo un’esposizione ripetuta. Ecco perché si ripete che chi difende i diritti fa “ideologia gender”, che i bambini e le bambine “cambiano sesso”, ora addirittura che vengono loro iniettati farmaci veterinari. La campagna di odio messa in atto dal governo e dalla stampa non conosce confini. Si pensa che a furia di ripetere falsità, esse si tramutino in verità. Ma analizziamo i motivi: il primo punto è che abbiamo una politica che è chiaramente contro i diritti umani e quindi fa quello che è scontato che faccia: nega i diritti. Per questo Mauriziopresenta una interrogazione alla Presidenza del Consiglio dei Ministri riguardo all’uso della Triptorelina, il farmaco che sospende lo sviluppo puberale nelle persone. Sembra svegliarsi ...