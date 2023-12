Gasparri contro Renzi in Senato | Vai a ca*are | il leader di Iv | Un cafone La Russa dispone il Var - VIDEO

Giornata che ha visto un acceso botta e risposta tra Matteo Renzi e Maurizio Gasparri in Senato . Il tema è sempre il Mes. A scatenare l'ira del ... (ilmattino)

L’Aula del Senato ha dato il via libera alla legge di bilancio. Il voto di fiducia chiesto dal governo sul maxiemendamento ha incassato 112 sì, ... (secoloditalia)

Gasparri contro Renzi - rissa e insulti in diretta in aula

Tensione in Senato tra Maurizio Gasparri e Metteo Renzi durante l'intervento del leader di Italia Viva in aula dove è in discussione la legge di ... (liberoquotidiano)