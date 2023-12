Gasparri a Renzi | “Non accettiamo lezioni di berlusconismo postumo da nessuno | dovevate applaudirlo quando era vivo”

Leggi su ilfattoquotidiano

"Mi scuso se ho detto qualche frase inopportuna, ma non mi scuso se dico la verità. Nel dicembre del 2020 Berlusconi disse che non avrebbe votato la riforma del Mes. Nondidaera in vita". Così Maurizioha replicato, in Senato, all'attacco di Matteodurante la dichiarazione di voto sulla legge di Bilancio. Il leader di Italia viva aveva detto ai senatori di Forza Italia che avrebbero dovuto "vergognarsi per l'astensione sul Mes, avete tradito l'eredità politica di Berlusconi".