Galliani | 'Superlega? Sono convinto che non troveranno i club per farla'

Lo ha detto l'ad del Monza Adrianodurante i Collari d'Oro sulla sentenza della Corte di Giustizia Europea sulla. "Il Monza non ha mai partecipato, non ha mai giocato in ..."LaPenso che non sia una buona idea, ma penso al tempo stesso come ha detto, che c'è la possibilità di organizzare un evento che logicamente è interesse dei grandi Club. Sono degli ...CALCIO, SUPERLEGA - L'ad del Monza, Adriano Galliani, si dimostra molto scettico sulle potenzialità e sul futuro della Superlega: "Non troveranno abbastanza squadre per poter organizzare una ...Adriano Galliani, ad del Monza, ha parlato della questione Superlega durante i Collari d’Oro. LE PAROLE – «Superlega La sentenza l’ho letta brevemente, dice che privati e terzi possono fare ...