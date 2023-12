Furto in una scuola primaria | rubato l’albero di Natale I bambini sotto shock

Una segretaria è accusata di aver portato via 700mila euro all’industriale per cui lavorava. La donna, da quanto emerge dall’inchiesta della Procura ... (ilfattoquotidiano)

... ma prima di essere trasferito al carcere di San Vittore ha avuto bisogno delle cure dell'ospedale Niguarda (dove ha rimediatoprognosi di dieci giorni). Il motivo Durante il, sarebbe ...... ricostruendo l'avventura intellettuale di un genio che ebbebrillante carriera accademica e ... esiste solo in versione Kindle a un prezzo che è praticamente unrispetto a quello che si ...In mano ha un tablet, se scoperta nelle proprietà private finge di essere una venditrice. Sarebbe lei la vedetta della banda che sta mettendo a segno furti nel Coneglianese. Una sorta di “cavallo di ...Visto l'aumento dei furti in queste zone due settimane fa è arrivata una richiesta in tal senso da Prefettura e Questura e sono state intensificate le operazioni di controllo e prevenzione di attività ...