Fulham vs Burnley – probabili formazioni

Leggi su sport.periodicodaily

(Di venerdì 22 dicembre 2023) Sabato 23 dicembre si farà la storia: Rebecca Welch diventerà la prima donna ad arbitrare una partita di Premier League quando dirigerà ilcontro ilal Craven Cottage. I padroni di casa sono attualmente all’11° posto in classifica, con 21 punti ottenuti nelle prime 17 partite della campagna, mentre ilè al 19° posto, con 8 punti ottenuti nelle 17 partite di campionato del 2023-24. Il calcio di inizio divsè previsto alle 16 Anteprima della partitavsa che punto sono le due squadreIlha conquistato il posto in semifinale di EFL Cup martedì sera grazie alla vittoria ai rigori contro l’Everton dopo il pareggio per 1-1. La squadra di Marco Silva è ora ...