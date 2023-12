Frutta secca contaminata da micotossine e pandori e panettoni spacciati come artigianali | maxi sequestro dei Nas

Leggi su ilfattoquotidiano

(Di venerdì 22 dicembre 2023)daindustrialie, ancora, crema di pistacchio/mandorle priva di tracciabilità. Sono questi alcuni dei prodotti sequestrati in questi giorni dai Carabinieri dei Nas in una vasta operazione condotta in tutta Italia alla vigilia delle festività natalizie in collaborazione con il Ministero della Salute. Le indagini hanno portato aldi 39 tonnellate di prodotti dolciari e materie prime conservate in modo scadente, con gravi carenze igienico-strutturali, presenza di parassiti, mancanza di tracciabilità e frode commerciale. I controlli, effettuati su circa 1.000 imprese, hanno rilevato irregolarità in 382 strutture, portando a oltre ...