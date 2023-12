Frosinone-Juventus | probabili formazioni e dove vedere la partita in tv e streaming

(Di venerdì 22 dicembre 2023) Da una parte la voglia di continuare a stupire del, dall'altra quella di rimanere in scia della vetta della classifica della. Una sfida ricca di spunti, quella che si disputerà allo stadio Benito Stirpe sabato 23 dicembre alle 12.30 e valevole per la 17esima giornata del...

Durante la cena di Natale del Frosinone, il capitano dei ciociari Luca Mazzitelli ha fatto un discorso alla squadra caricandola in vista della ... (sportface)

La Juventus di Massimiliano Allegri deve dare un segnale di voler rimanere attaccata all’Inter capolista solitaria in questo momento. L’impegno per ... (sportface)

Frosinone-Juventus è una partita valida per la diciassettesima giornata di Serie A e si gioca sabato alle 12:30: probabili formazioni , pronostici , ... (ilveggente)

Tornare a vincere per non perdere di vista l'Inter. Questo l'obiettivo della Juventus nella trasferta di Frosinone, a una settimana... (calciomercato)

