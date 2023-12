Frosinone-Juventus | i bianconeri vedono il ritorno alla vittoria | alta la quota del colpaccio di Di Francesco

(Di venerdì 22 dicembre 2023) Tornare a vincere per non perdere di vista l'Inter. Questo l'obiettivo dellanella trasferta di, a una settimana...

Seconda trasferta consecutiva per la Juve che a forza di ottenere il massimo in termini di punti con il minimo in termini di gioco si è inceppata a ... (infobetting)

La Juventus di Massimiliano Allegri deve dare un segnale di voler rimanere attaccata all’Inter capolista solitaria in questo momento. L’impegno per ... (sportface)

La Juventus di Massimiliano Allegri deve dare un segnale di voler rimanere attaccata all’Inter capolista solitaria in questo momento. L’impegno per ... (sportface)

... anche in Premier: il Newcastle sarebbe pronto a mettere sul piatto 25 milioni per prenderlo subito, ma il- che lo ha in prestito - se lo tiene stretto e lanon ha fretta di ...Leao e Pulisic agiranno ai lati di Giroud, con Jovic pronto ad essere chiamato a gara iniziata, sabato ore 12:30, rebus formazione per DiFra Con ancora negli occhi lo ...L’ultima idea di mercato del Frosinone, secondo quanto riporta Sky Sport, è Alessio Zerbin, ala del Napoli che tra l’altro a Frosinone conoscono già bene, avendolo avuto in prestito nella stagione 202 ...La stellina di proprietà bianconera è uno degli osservati speciali del match in programma sabato allo Stirpe, e una giocata particolare vale 125 volte la ...