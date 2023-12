Frosinone-Juventus | Allegri pensa alla Roma | occhio ai diffidati

La Juventus di Massimiliano Allegri deve dare un segnale di voler rimanere attaccata all’Inter capolista solitaria in questo momento. L’impegno per ... (sportface)

Tornare a vincere per non perdere di vista l'Inter. Questo l'obiettivo della Juventus nella trasferta di Frosinone, a una settimana... (calciomercato)

Massimiliano Allegri ha presentatoin conferenza stampa. La parole dell'allenatore dei bianconeri alla vigilia dell'ultima trasferta del ...Il match trasarà visibile sia su DAZN che Sky Sport; il calcio d'inizio è fissato per domani alle ore 12.30. Qui sotto le probabili formazioni:(4 - 3 - 3): Turati; ...Frosinone-Juventus, Allegri presenta il match in conferenza – Battere il Frosinone per tornare subito al successo dopo il pareggio contro il Genoa del turno precedente. È questo l’obiettivo della ...Allo Stirpe, contro i baby talenti mandati in prestito in Ciociaria Barrenechea, Soulé e Kaio Jorge, il tecnico bianconero dovrebbe confermare il 3-5-2: i dettagli ...