FRITZ!Powerline 1240 AX WLAN Set con Wi-Fi 6 | Internet e Wi-Fi in tutta la casa

Leggi su tuttotek

(Di venerdì 22 dicembre 2023) In quest’articolo vi mostreremo il nuovoAXSet con Wi-Fi 6:e Wi-Fi per la vostramai visti così Il setAX, composto da unAX e un1210, offre un modo facile e sicuro per estendere la rete locale. Tutto ciò grazie alla Powerline gigabit e la moderna tecnologia Wi-Fi 6. Questo set consente di connettere dispositivi mobili come smartphone, tablet, TV o console di gioco alla rete locale premendo un pulsante. Il Powerline gigabit supporta velocità fino a 1.200 Mbit/s e la tecnologia MIMO 2 x 2, assicurando connessioni stabili, portate ampie e velocità elevate per applicazioni con uso intensivo di ...