Franprix e Zelensky mendicante

(Di venerdì 22 dicembre 2023) Ci avete segnalato queste due fotografie provenienti dalla Francia: Le immagini mostrano l’entrata di un minmarket, catena francese abbastanza diffusa. Sulle vetrine d’ingresso si vede una vetrofania che ha le fattezze del premier ucraino, nell’intento di guardare dentro al negozio. Sulle spalle ha un cartello che recita “”. L’immagine è diffusa in svariati canali Telegram filorussi, specie in quelli di lingua italiana. Meno su canali francesi, e questo ha attirato la nostra attenzione. Abbiamo subito scritto alla direzione di, che dopo un’attesa di circa 48 ore per le dovute verifiche ci ha risposto: Bonjour, Merci pour votre vigilance. Nous tenons à apporter la précision qu’il s’agit bien évidemment d’un montage relayé par des comptes habitués aux fake news. Bonne journée. ...