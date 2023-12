FOTO – Inter-Lecce | la vigilia di allenamenti ad Appiano Gentile

(Di venerdì 22 dicembre 2023) L’è alladella partita di campionato contro il. Sabato alle ore 18 ci sarà la gara prima di Natale, i giocatori si sono allenati quest’oggi.– Non sono stati giorni tranquilli e facili per l’di Simone Inzaghi. Dalla sconfitta in Coppa Italia e la conseguente eliminazione contro il Bologna agli ottavi di finale agli infortuni di Lautaro Martinez e Federico Dimarco. I due salteranno almeno le prossime due partite e preoccupa la situazione per quanto riguarda i sostituti. Oggi adsi sono svolti glidella: domani alle ore 18 arriva per l’ildi Roberto D’Aversa. Le immagini della sessione odierna dal profilo Twitter del ...

