FOTO | Incredibile trasformazione fisica per Moose

Leggi su zonawrestling

(Di venerdì 22 dicembre 2023)è una delle leggende viventi della TNA sin dal suo debutto nel 2016. Le sue skill sul quadrato lo hanno reso uno dei piu’ amati dal pubblico e con il cambio che porterà Impact a tornare nuovamente TNA, ha motivato la star a rimettersi in forma nel piu’ breve tempo possibile. Sul suo account Twitter ha infatti postato una recentedi una clamorosa. La276lbs Nov 1st264lbs Nov 23rd252lbs Dec 20thAll it took was Coach @ScottDAmore telling me I was chubby. The truth hurts at times but is definitely needed. pic.twitter.com/LYybwGiUI4—(@TheNation) December 22, 2023