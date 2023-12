FOTO Accademia di Santa Sofia | un successone i concerti in Marocco

Leggi su anteprima24

(Di venerdì 22 dicembre 2023) Tempo di lettura: 3 minutiSuccesso strepitoso e accoglienza da star per l’diche, su invito del Ministero degli Affari Esteri e della Cooperazione Internazionale, in collaborazione con l’Ambasciata d’Italia presso il Regno del, l’Istituto Italiano di Cultura di Rabat e il CIDIM, Comitato Nazionale Italiano per la Musica, ha appena concluso una tournee in, che l’ha vista impegnata in una serie di, dedicati al ‘700 Napoletano. Due sono stati gli appuntamenti di grande prestigio, prima al Palazzo dei Congressi di Fes e poi all’Auditorium dell’Università Al Akhawayn di Ifrane. Questifanno parte del Progetto “Suono Italiano” attraverso il quale il CIDIM valorizza la peculiarità e l’originalità di una visione ...