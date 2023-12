Formazioni ufficiali Salernitana-Milan | le scelte dei due allenatori

(Di venerdì 22 dicembre 2023) Stasera alle 20.45 andrà in scena il match di Serie A tra. Ecco ledella gara Stasera alle 20.45 andrà in scena il match di Serie A tra. Ecco ledella gara.(4-3-2-1): Costil, Bradaric, Fazio, Pirola, Mazzocchi; Coulibaly, Kastanos, Legowski; Candreva, Dia; Tchaouna. Allenatore: Inzaghi.(4-2-3-1): Maignan; Calabria, Tomori, Kjaer, Theo Hernandez; Reijnders, Bennacer; Pulisic, Loftus-Cheek; Leao, Giroud. Allenatore: Pioli.

Monza - Fiorentina e Salernitana - MilanMONZA (3 - 4 - 2 - 1): Di Gregorio; Izzo, Pablo Marì, Caldirola; Ciurria, Gagliardini, Akpa Akpro, Kyriakopoulos; Colpani, Pessina; Mota. ...Empoli - Lazio e Sassuolo - GenoaEMPOLI (4 - 3 - 2 - 1): Berisha; Ebuehi, Walukiewicz, Luperto, Bastoni; Fazzini, Grassi, Maleh; Maldini, Cambiaghi; Cancellieri. All. ...Aggiornamenti in diretta Crotone-Avellino. Il Crotone ospita l’Avellino per la 19° giornata del Girone C di Serie C. Di seguito le formazioni ufficiali, una volta diramate, e dalle 20.45 gli ...Si rivede Kjaer dal primo minuto. Insieme a lui confermata la linea a quattro formata da Theo, Tomori e Calabria al rientro dalla squalifica.