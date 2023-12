Fiumicino | picchiato 65enne in bicicletta | aveva sbagliato manovra

Leggi su ilcorrieredellacitta

(Di venerdì 22 dicembre 2023) Un’aggressione vigliacca quella andata in scena a. Un uomo di sessantacinque anni è stato colpito al volto con un pugno da due ragazzi che glino appena tagliato la strada in macchina. Il signore ha riportato la frattura del setto nasale ed è stato medicato all’ospedale Grassi di Ostia. Hacker mandano in tilt gli uffici comunali di Latina, Rieti,e Viterbocaduta in terra a– ilcorrieredellacitta.com La ricostruzione della vicenda Dalle prime ricostruzioni, due giovani a bordo di una Fiat avrebbero tagliato la strada all’uomo mentre era in sella alla sua. Il fattaccio è accaduto all’altezza della rotatoria di via degli Orti, nel comune di. Laè stata molto brusca, tant’è che il ...