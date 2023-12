Fiumicino | aggressione a via Torre Clementina Il Sindaco | “Rinforziamo i presidi di sicurezza”

Leggi su ilfaroonline

(Di venerdì 22 dicembre 2023), 22 dicembre 2023 –a via: il fatto è avvenuto ieri pomeriggio, 21 dicembre 2023, nella zona pedonale nei pressi di Borgo Valadier. “Esprimo tutta la mia solidarietà e più sentiti auguri al nostro concittadino vittima di un’, per futili motivi. – commenta ildiMario Baccini-. Episodi come questo confermano l’esigenza di attuare una massiccia riforma a favore della. Proprio nei giorni scorsi ho avuto l’incontro con il Questore di Roma per definire il rinforzo deidiin tutte le località del territorio e per incrementare l’attività istituzionale della Polizia di Stato in termini di prevenzione e repressione dei reati, ...