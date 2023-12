Firenze | truffe agli anziani | 20 casi in 15 giorni Le vittime chiamano la polizia e sventano i raggiri

(Di venerdì 22 dicembre 2023) Predoni e truffatori disempre attivi e all’opera soprattutto nelle settimane che precedono il Natale, ma in moltilenon ci cascano esubito le Forze di. Sono infatti almeno una ventina isegnalati negli ultimi 15alladi Stato fiorentina di tentatesmascherate nel capoluogo toscano proprio dstessifiniti, come tanti altri, nel mirino di abilissimi malintenzionati. Nonostante le tecniche utilizzate da questi maestri del raggiro siano in continua evoluzione, la cosiddetta truffa del “falso Avvocato” o del “Falso Poliziotto o Carabiniere” sembra restare sempre la più diffusa. Leverrebbero quasi sempre ...

...ventina i casi segnalati negli ultimi 15 giorni alla Polizia di Stato fiorentina di tentate... Ai poliziotti si sono organizzati anche per mettere in guardia le persone anche nei centri ...C'è ampio spazio per "scivolate" mal riuscite alla Ferragni o per vere e proprieche ... Malika Chalhy, la ragazza di Castelfiorito () cacciata di casa perché lesbica, ha chiesto aiuto per ...FIRENZE – Predoni e truffatori di anziani sempre attivi e ... Sono infatti almeno una ventina i casi segnalati negli ultimi 15 giorni alla Polizia di Stato fiorentina di tentate truffe smascherate nel ...Predoni e truffatori di anziani sempre attivi e all'opera soprattutto nelle settimane che precedono il Natale, ma in molti casi le vittime non ci cascano e chiamano subito le Forze di Polizia.