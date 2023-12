Firenze sfida Airbnb Niente Imu per chi affitta case a lungo termine

(Di venerdì 22 dicembre 2023) Se ne parla da decenni ma fino ad ora nessuno è riuscito a mettere fine all’emergenza abitativa, ossia la difficoltà per le famiglie di trovare un alloggio in cui vivere. Un problema grave ma soprattutto surreale perché in Italia ci sono 35,3 milioni di abitazioni, teoricamente sufficienti per soddisfare la domanda degli attuali 59 milioni di residenti visto che per l’Istat una famiglia italiana è mediamente composta da 2,3 individui, ma di queste ben 9,6 milioni dirisultano “non permanentemente occupate”. Detto in soldoni una casa su quattro, ossia il 27,2 per cento, rientra nelle categorie degli edifici disabitati, delle secondeoppure delle residenzete solo per brevi periodi con un fenomeno che è letteralmente esploso con l’avvento di. Il sindaco diNardella ha ...

Come previsto, a poche ore dall’annuncio della scelta di Sara Funaro come candidata a sindaco di Firenze , per conto del Pd e a nome del ... (secoloditalia)

Dobbiamo fare tesoro dell'esperienza delladi Roma, quella gara ci serva per capire che, se ...BISONTE - L'ultima giornata del girone d'andata della Serie A1 Tigotà prevede per Il Bisonte...Allegri svela le insidie dellacon il Frosinone: " È una trasferta insidiosa per vari motivi: ... Sia in area che fuori dall'area nel gestire palloni importanti come ae col Napoli in casa.Il 23 dicembre arriva al palazzetto Il Bisonte Firenze per l’ultima gara del girone di andata, a Santo Stefano derby casalingo con Pinerolo Cuneo per rialzare la testa dopo la sconfitta per 3-1 nel ...Le sezioni raccontano la tecnica costruttiva anche attraverso riproduzioni di macchinari d'epoca, e senza dimenticare l’interna scala a chiocciola ...