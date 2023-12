Fiere | Aefi-Asal | “Bene superamento vincoli nel ddl concorrenza”

(Di venerdì 22 dicembre 2023) osì Maurizio Danese, presidente dell’Associazione esposizioni eitaliane () commenta il via libera dell’articolo 19 del Ddlcontenente disposizioni relative alle partecipazioni in società del settore fieristico “Il Ddllicenziato il 19 dicembre in via definitiva dalla Camera consente la competitività dell’industria fieristica italiana a partecipazione pubblica e dell’intera filiera allestitiva e

Roma, 21 dic. (Adnkronos/Labitalia) - “Il Ddl Concorrenza licenziato il 19 dicembre in via definitiva dalla Camera consente la competitività ... (liberoquotidiano)

Roma, 21 dic. (Adnkronos/Labitalia) - “Il Ddl Concorrenza licenziato il 19 dicembre in via definitiva dalla Camera consente la competitività ... (iltempo)

(Adnkronos) – “Il Ddl Concorrenza licenziato il 19 dicembre in via definitiva dalla Camera consente la competitività dell’industria fieristica ... (periodicodaily)

osì Maurizio Danese, presidente dell'Associazione esposizioni eitaliane () commenta il via libera dell'articolo 19 del Ddl Concorrenza contenente disposizioni relative alle partecipazioni in società del settore fieristico 'Il Ddl Concorrenza licenziato ...Così Maurizio Danese, presidente dell'Associazione esposizioni eitaliane () commenta il via libera dell'articolo 19 del Ddl Concorrenza contenente disposizioni relative alle partecipazioni ...osì Maurizio Danese, presidente dell’Associazione esposizioni e fiere italiane (Aefi) commenta il via libera dell’articolo 19 del Ddl Concorrenza contenente disposizioni relative alle partecipazioni ...Giovanni Da Pozzo (Cciaa Pn-Ud) come socio di maggioranza dell’ente fieristico: "Positiva l’acquisizione delle quote della Fiera da parte di Confartigianato" ...