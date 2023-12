Feud | Capote vs the Swans | Demi Moore e Naomi Watts nel teaser

(Di venerdì 22 dicembre 2023) La seconda stagione della serie antologica di Ryan Murphy sarà presentata in anteprima su FX il 31 gennaio, ecco ilcon. Dopo una lunga attesa, un intrigantetrailer anticipa il ritorno di, serie antologica di Ryan Murphy che sarà presentata in anteprima su FX il 31 gennaio. La seconda stagione, intitolatavs. the, vede nel cast star come. Al centro divs. thevi saranno la cerchia ristretta dei "cigni" di Truman, un termine che lo scrittore coniò per descrivere le sue ...

La nuova stagione della serie antologica di Ryan Murphy debutterà negli Stati Uniti a fine gennaio e sarà disponibile in streaming su Disney+.