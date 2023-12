Feste natalizie all’Accademia Carrara | l’anno si chiude in bellezza

Leggi su bergamonews

(Di venerdì 22 dicembre 2023) Bergamo. Proseguono le celebrazioni dellein Accademiacon apertura continuata per tutto il periodo natalizio (a esclusione del 25 dicembre) e una straordinaria opportunità da non perdere: grazie alla collaborazione con BGY – Milan Bergamo Airport sabato 30 dicembre (dalle 9.30 alle 18.30) e domenica 31 dicembre (dalle 9.30 alle 14) si potrà usufruire dell’ingresso gratuito al museo e alle mostre in corso, perre inun anno speciale, quello di Bergamo Brescia Capitale Italiana della Cultura. “Un anno speciale come quello che abbiamo vissuto aveva bisogno di una conclusione altrettanto speciale e grazie a BGY possiamo offrire al nostro pubblico un regalo. L’invito è per tutti, liberamente, per prendersi un po’ di tempo, per attraversare le sale del museo e delle nostre mostre e per ...