Feste creative e sostenibili | il report | regali fai-da-te e preloved

(Di venerdì 22 dicembre 2023) L’Holidaydi Klarna prevede un aumento deifai-da-te. I dettagli Con l’avvicinarsi della stagione delle festività, Klarna,provider globale di pagamenti e di servizi per lo shopping assistiti da intelligenza artificiale, ha previsto – attraverso il suo immancabile Holidaydedicato alla stagione più attesa per lo shopping – un aumento significativo neidi Natale fai-da-te e di seconda mano. Questa tendenza emergente riflette la crescente sensibilità economica che ha caratterizzato il 2023. La difficile situazione economica globale ha spinto molte persone a riconsiderare le loro abitudini di acquisto e a trovare alternativeed economiche per celebrare le festività. Dato che il 69% degli italiani afferma che l’aumento generale dei prezzi avrà un impatto sul modo in ...

... trae famiglia, regalando un'esperienza gustativa unica nel suo genere. Le ricette ... molte pasticcerie napoletane si sono adattate, offrendo variantidei Roccocò. Alcune versioni ......Nelle prossime due settimane circa 19 milioni di italiani saranno pronti per partire per le... (Agf) Al secondo posto le città d'arte. Per gli italiani sono l'ideale per trascorrere un ...Non ci sarà la festa in piazza di Capodanno a Castione ... antico comune dedicate agli “80 anni de il Piccolo Principe” e l’albero delle Elfe Creative. Quest’opera è speciale, è fatta con amore e ...cinema e laboratori ludico creativi dedicati ai più piccoli. Il periodo natalizio può essere quindi un momento per riscoprire il patrimonio delle Collezioni permanenti ospitate nei Musei Civici ...