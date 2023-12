Ferragni | procura di Milano indaga anche sulle uova di Pasqua griffate

(Adnkronos) – Dopo i pandori le uova . Non c'è pace per Chiara Ferragni . La Procura di Milano ha chiesto alla Guardia di Finanza di compiere ... (periodicodaily)

Non solo l'ormai famigerato pandoro Balocco griffato: ora anche le uova di Pasqua di Chiara Ferragni sono finite nel mirino della Procura di Milano. Secondo quanto riferisce l'Ansa, il magistrato ha aperto una inchiesta, al momento senza indagati né titolo di reato, sul caso del dolce. La Procura di Milano ha chiesto alla Guardia di Finanza di compiere accertamenti sulle uova di Pasqua griffate dall'influencer. La delega al nucleo di Polizia Economico finanziaria è stata data dal procuratore aggiunto, Eugenio Fusco, titolare del fascicolo.