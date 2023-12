Ferragni | procura di Milano apre un fascicolo anche per le uova di Pasqua dopo il pandoro | nuovo accertamento sulle iniziative benefiche

(Adnkronos) – Dopo i pandori le uova . Non c'è pace per Chiara Ferragni . La Procura di Milano ha chiesto alla Guardia di Finanza di compiere ... (periodicodaily)

(Adnkronos) – Dopo i pandori le uova . Non c’è pace per Chiara Ferragni . La Procura di Milano ha chiesto alla Guardia di Finanza di compiere ... ()

Chiesto alla Guardia di Finanza di compiere accertamenti sui dolci di Pasqua griffati dall'influencer Dopo i pandori le uova . Non c'è pace per ... (sbircialanotizia)

Roma, 22 dic – I guai giudiziari sembrano non finire per Chiara Ferragni . Dopo lo scandalo “Pandorogate” legato al commercio dei prodotti Balocco ... (ilprimatonazionale)

... si legge sull 'etichetta dell'ormai noto pandoro Pink Christmas di Balocco griffato Chiara, per il quale ladi Milano ha aperto una inchiesta e per il quale la influencer è stata ...Non solo il Pandoro Pink Chistmas griffato Chiarama anche le uova di Pasqua sono finite nel mirino delladi Milano che l'altro ieri ha aperto una inchiesta, senza indagati nè titolo di reato, sul caso del dolce natalizio ...Si allarga anche alle uova di Pasqua l'indagine della Procura di Milano per far luce sul caso del pandoro Balocco griffato Chiara Ferragni, venduto l'anno scorso a un prezzo di gran ...Come sta Chiara Ferragni: le ultime notizie sull'influencer sparita da Instagram e dai social. L''allarme' dei fan e dei followers ...