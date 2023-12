Ferragni | parla lo psichiatra | Forte trauma | effetti su psiche inevitabili

Come sta Chiara Ferragni dopo caso Balocco? Di recente l'imprenditrice digitale è stata multata per pratica commerciale scorretta in seguito ... (tvpertutti)

Non c'è pace per Chiara Ferragni dopo l'esplosione della bomba mediatica del caso Balocco, che ha travolto l'influencer con l'accusa di pratica ... (leggo)

Come sta Chiara Ferragni? Da giorni , Come è ormai ben noto, l’imprenditrice digitale, Chiara Ferragni è stata travolta da una bufera mediatica senza ... (metropolitanmagazine)

...e sì è sold out) di Ilaria Perrotta Chiara, il silenzio social di tutta la famiglia (e la fuga dei brand e dei follower) Si annuncia come una rivoluzione, perché "per la prima volta si...E che la Signorapartecipava direttamente alla donazione. Circostanze risultate non rispondenti al vero, nonostante le sue società avessero incassato oltre 1 milione di euro ". La,...Tutti ma proprio tutti, di qua e di là dall’oceano, ne parlano e scrivono in un tormentone che accompagna la fine d’anno e che, sicuramente, inaugurerà anche quello pronto ad arrivare: Chiara Ferragni ...Non solo il Pandoro Pink Chistmas griffato ma anche le uova di Pasqua sono finite nel mirino della Procura di Milano che l'altro ieri ha aperto una inchiesta, ...