Femminicidio di Vanessa Ballan | i video che incastrano Bujar Fandaj

(Di venerdì 22 dicembre 2023) I carabinieri hanno diffuso i “primi rilevanti riscontri che, con altri, hanno condotto al fermo dello straniero”. Ritrovato anche il martello utilizzato per sfondare il vetro della portafinestra da cui è entrato in casa

Bujar Fandaj , l’uomo fermato per il femminicidio di Vanessa Ballan che lo aveva denunciato per stalking, dopo aver picchiato e accoltellato la sua ... (ilfattoquotidiano)

Sul corpo diBallan , la 27enne vittima dinel Trevigiano, sarà effettuata l'autopsia oggi 22 dicembre. Esame che la Procura di Treviso ha chiesto anche per il feto che portava in grembo al ...Per ilè stato arrestato Bujar Fandaj, 41enne kosovaro con cuiaveva avuto una breve relazione. L'uomo aveva poi iniziato a perseguitarla, fino a costringerla a una denuncia ...Il Nuovo Terraglio, tutti i giorni news di attualità, cultura, arte, cronaca, politica, economia, sport e ultime notizie dal mondo.Alla cassa del supermarket le aveva lanciato monetine in faccia gridandole insulti Poi una prima irruzione in casa. Autopsia sul feto per fugare i dubbi sulla ...