Fedez | richiesta folle davanti al giudice | cosa sta succedendo

(Di venerdì 22 dicembre 2023) Personaggi tv. ., pseudonimo di Federico Leonardo Lucia, è un rapper, personaggio televisivo e imprenditore italiano. In questi giorni lui e sua moglie Chiara Ferragni sono finiti sotto i riflettori per uno scivolone commesso dalla sua consorte in termini di beneficenza. Una figuraccia che sta intaccando la loro immagine pubblica. Nel frattempo,ha dovuto affrontare un’udienza, dove ha fatto unaparticolare alLeggi anche:, il patrimonio stellare del cantante: svelate le cifre Leggi anche: Beneficenza, dopo Chiara Ferragni tocca asvela il noto giornalista Leggi anche:e Lucarelli, è guerra: la frecciatina di lui e la replica di Selvaggia Leggi anche:, scatta ...

E anche al governo italiano che all'ONU non si è sentito di votare a favore delladi ... di professione influencer , oltreché moglie di, il Giuseppe Verdi dell'Italia comatosa, ...leggi anche Strage Corinaldo,teste in aula: "Verificato scenario peggiore" FOTOGALLERY ©Ansa Continua gallery %s Foto rimanenti Cronaca Corinaldo, 5 anni fa la tragedia nella discoteca ...Chiara Ferragni e Fedez sono alle prese in questi giorni con lo scandalo Balocco: ecco quanti follower hanno perso sui social. In seguito allo scandalo Balocco Chiara Ferragni e Fedez sembrerebbero av ...Nella fattispecie quello assegnato ai Ferragnez imbavagliati dietro nere mascherine antiCovid nel 2020 per la raccolta fondi da 4 milioni di euro per ampliare la terapia intensiva del San Raffaele ...