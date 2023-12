Federico Buffa Talks | Storie di Natale con Jordan | Best e Momenti Epici 2023 su Sky Sport e NOW

Leggi su digital-news

(Di venerdì 22 dicembre 2023), la produzione originale Sky, condotta daFerri, torna con una puntata speciale.C’è un periodo dell’anno nel quale leche raccontiamo e che desideriamo ascoltare hanno una forza benefica e un intento confortante più potente che mai: il. I racconti disono combinazioni di emozioni, leggende e ricordi che valicano i confini del tempo e dello spazio, narrano di speranza e condivisione, sono favole che somigliano a miracoli e hanno tutte in comune una cosa: la magia, come leche faranno compagnia in questa puntata speciale, che hanno come filo conduttore loe tutti quei valori che, fin dalla prima ...