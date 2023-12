Farfetch | il piano di ripresa e la nuova annessione

(Di venerdì 22 dicembre 2023) Negli ultimi tempi si è sentito parlare die della sua posizione finanziaria, di come quest’ultima abbia portato lo storico seller online a rivedere la sua struttura amministrativa e di vendita. Il suo valore sceso di più del 70per cento negli ultimi anni ha portato i suoi investitori a rivedere l’intera catena di rifornimento del lusso. Anche per questo, qualcuno dice che si stia valutando l’idea di includere una holding esterna nell’amministrazione, così da risollevare il nome ed i suoi fondi, riportandolo a protagonista del luxury online.: laforma dell’online Il giornale The Telegraph ha condiviso, negli ultimi giorni, l’informazione riservata che il fondatore del colosso dell’online stia valutando l’idea di privatizzare. Un programma che si presenta ben più strutturato di ...

Ildi cessione di Ynap a, da parte di Richemont , non può essere portato avanti. Lo ha comunicato ieri la holding elvetica, dopo l'annuncio deldel colosso coreano dell'e - commerce ...ha trovato il suo cavaliere bianco in Coupang Inc. , realtà basata negli Usa, quotata al ... Un colosso che ha annunciato unper acquisire il business e gli asset dell'azienda fondata da ...Il gruppo dell'e-commerce, che ha al suo interno e-tailer come Yoox e Net-a-Porter, continuerà a utilizzare la propria tecnologia. Saranno rivalutate le opzioni «per sfruttare al meglio i suoi punti d ...Il colosso coreano, quotato alla Borsa di New York, inietterà 500 milioni di dollari come fondi di emergenza nella realtà fondata da Neves. Quest'ultimo dovrebbe restare in azienda.