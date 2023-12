Facciamo 17 Goal | al via la quinta edizione del concorso Mim-ASviS

Leggi su ildenaro

(Di venerdì 22 dicembre 2023) Le istituzioni scolastiche di tutta Italia possono registrare la loro partecipazione fino al 15 gennaio 2024. Lo scopo dell’iniziativa è di diffondere la cultura dello sviluppo sostenibile nel mondo dell’educazione. 20/12/23 Sono aperte le registrazioni alladel17. La scuola e l’Agenda Onu 2030 per uno sviluppo sostenibile”, promosso dall’Alleanza italiana per lo sviluppo sostenibile () insieme al ministero dell’Istruzione e del merito (Mim) nell’ambito delle attività previste dal rinnovo del protocollo d’intesa – Notizie dal mondo– Cultura dello sviluppo sostenibile: firmato protocollo ministero Istruzione-. Al centro dell’impegno per il prossimo triennio l’educazione delle giovani generazioni ...