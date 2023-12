F1 | Frederic Vasseur traccia il bilancio di Ferrari e svela | “Rinnovo Leclerc-Sainz? Non abbiamo fretta”

(Di venerdì 22 dicembre 2023) Non è stata “buona la prima” peral comando del box. Il team principal ha trovato diversi scogli durante il percorso del Mondiale 2023 di Formula 1 che ha visto la Rossa di Maranello terminare al terzo posto della classifica Costruttori dietro a Red Bull e Mercedes piazzando i due piloti al quarto (Charles) e settimo slot (Carlos) nella graduatoria iridata. Una situazione, questa, che dovrà certamente essere migliorata in vista della prossima stagione che dovrebbe rendere più competitiva la vettura con l’effige del Cavallino Rampante. F1,diammette: “Tanti momenti duri nel Mondiale 2023, ma le reazioni mi è davvero piaciuta…” (Credit foto – Scuderia ...

